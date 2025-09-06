Un coche arde en El Zurguén y afecta a otro vehículo y al exterior de una vivienda

Un Volkswagen Golf aparcado en la calle Corbacera, en El Zurguén, ha quedado calcinado tras arder durante la madrugada de este sábado, 6 de septiembre. El estado en el que ha quedado imposibilita discernir la causa del incendio.

Arde un vehículo en El Zurguén

Vecinos de la zona fueron los que descubrieron el fuego tras notar un fuerte olor a humo y alertaron a los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca. Estos se personar rápidamente en el lugar de los hechos para extinguir las llamas, que afectaron igualmente a otro vehículo -un Ford Mondeo- y a la persiana de una vivienda ubicada en la plazuela de la Fuente Clara.

A las 2:58 horas, los bomberos atendieron el incendio de otro coche -un Seat Alhambra- en la avenida de los Cipreses. En este caso, fue el propio conductor quien dio la voz de alarma por la presencia de llamas en la puerta del copiloto. Todo apunta a una avería en la instalación eléctrica.