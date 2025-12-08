Un coche ardiendo moviliza a Bomberos y Guardia Civil en Béjar
Este domingo 8 de diciembre, pasadas las 21:30 horas, un coche ardiendo en Béjar, por encima de la rotonda de Palomares ha movilizado tanto a Bomberos como a Guardia Civil.
Una dotación de Bomberos de la Diputación de Béjar se encuentra sofocando las llamas del vehículo.
Por el momento, se desconocen más detalles del suceso.
