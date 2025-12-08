Un coche ardiendo moviliza a Bomberos y Guardia Civil en Béjar

Una dotación de Bomberos de la Diputación de Béjar se encuentra sofocando las llamas

Bomberos de Béjar en el parque de bomberos de Palomares. Foto de archivo
Este domingo 8 de diciembre, pasadas las 21:30 horas, un coche ardiendo en Béjar, por encima de la rotonda de Palomares ha movilizado tanto a Bomberos como a Guardia Civil.

Una dotación de Bomberos de la Diputación de Béjar se encuentra sofocando las llamas del vehículo.

Por el momento, se desconocen más detalles del suceso.

