Un coche ardiendo moviliza a Bomberos y Guardia Civil en Béjar

Bomberos de Béjar en el parque de bomberos de Palomares. Foto de archivo

Este domingo 8 de diciembre, pasadas las 21:30 horas, un coche ardiendo en Béjar, por encima de la rotonda de Palomares ha movilizado tanto a Bomberos como a Guardia Civil.

Una dotación de Bomberos de la Diputación de Béjar se encuentra sofocando las llamas del vehículo.

Por el momento, se desconocen más detalles del suceso.