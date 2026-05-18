Un coche arrolla a un patinete en la avenida Alfonso XI

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Los servicios de emergencia se han movilizado pasadas las 12:00 horas de este lunes en la avenida Alfonso XI con motivo de un accidente protoganizado por un patinete y un coche.

Tal y como refieren fuentes del 112 de Castilla y León, el turismo habría arrollado al patinete y, producto del suceso, una mujer de entre 20 y 30 años habría resultado herida.

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La víctima, aquejada del golpe, se encontraba consciente.

Así pues, en el lugar se han personado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl para prestar asistencia a la joven.