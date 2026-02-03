La Guardia Civil intercepta al conductor que se ha desplazado varios kilómetros en dirección contraria por la A-62

Varios conductores han sido testigos, en la tarde de este martes, de cómo un conductor se ha desplazado varios kilómetros en dirección contraria por la A-62, en dirección al Helmántico.

La peligrosa acción ha puesto en riesgo a varios conductores que, alertados, han dado el aviso al 1-1-2 de Castilla y León y a la Guardia Civil de Tráfico.

Vehículo interceptado conduciendo en dirección contraria | S24H

Tal y como ha podido confirmar este medio, los agentes de la Benemérita, poco antes de las 21:00 horas, han logrado interceptar el vehículo en la rotonda del Helmático sin que, este, haya llegado a provocar ningún accidente.

Los primeros indicios apuntan a que el conductor del coche se trataría de una persona de la tercera edad que se habría desorientado.