La Guardia Civil intercepta al conductor que se ha desplazado varios kilómetros en dirección contraria por la A-62
Los hechos han ocurrido pasadas las 20:30 horas de la tarde de este martes
Varios conductores han sido testigos, en la tarde de este martes, de cómo un conductor se ha desplazado varios kilómetros en dirección contraria por la A-62, en dirección al Helmántico.
La peligrosa acción ha puesto en riesgo a varios conductores que, alertados, han dado el aviso al 1-1-2 de Castilla y León y a la Guardia Civil de Tráfico.
Tal y como ha podido confirmar este medio, los agentes de la Benemérita, poco antes de las 21:00 horas, han logrado interceptar el vehículo en la rotonda del Helmático sin que, este, haya llegado a provocar ningún accidente.
Los primeros indicios apuntan a que el conductor del coche se trataría de una persona de la tercera edad que se habría desorientado.
