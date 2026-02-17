Un coche echa a arder a la altura de Sorihuela

La inundación de un sótano moviliza a los bomberos hasta Galindo y Perahuy

Un coche ha echado a arder en la tarde de este martes en la autovía A-66, a la altura del término municipal de Sorihuela, según han informado fuentes del servicio de emergencias.

El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso pasadas las 17:00 horas, después de que varios alertantes advirtieran de la salida de llamas desde un turismo que circulaba por la citada vía.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de Bomberos de la Diputación, que han procedido a extinguir el incendio, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico, encargados de regular la circulación en la zona mientras se desarrollaban las labores de intervención.