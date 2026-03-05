Un coche echa a arder en las inmediaciones de la gasolinera de Robliza de Cojos
Hasta el lugar se ha desplazado de inmediato una dotación de los Bomberos de la Diputación para sofocar las llamas y asegurar la zona durante el desarrollo de las labores de extinción
A primera hora de la tarde de este jueves, los servicios de emergencia han recibido un aviso informando de que un vehículo habría comenzado a arder pasadas las 16:30 horas.
Lo llamativo es que el fuego se ha originado a pocos metros de la gasolinera de Robliza de Cojos, en el punto kilométrico 269 de la A-62, sin que, afortunadamente, haya llegado a afectar a las instalaciones de la estación de servicio.
Hasta el lugar se ha desplazado de inmediato una dotación de los Bomberos de la Diputación para sofocar las llamas y asegurar la zona durante el desarrollo de las labores de extinción; asimismo, se están investigando las causas.
En principio, todo apunta a que el suceso no se ha cobrado heridos.
Cabe recordar que hace apenas unos días, concretamente el lunes, se produjo otro incidente de características similares; un camión echó a arder cuando repostaba en la estación de servicio de Valdecarpinteros.
En aquel episodio, la propia estructura de la gasolinera quedó gravemente dañada y el camión, por su parte, totalmente calcinado.
