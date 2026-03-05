Un coche echa a arder en las inmediaciones de la gasolinera de Robliza de Cojos

Coche ardiendo en las inmediaciones de la gasolinera de Robliza de Cojos

A primera hora de la tarde de este jueves, los servicios de emergencia han recibido un aviso informando de que un vehículo habría comenzado a arder pasadas las 16:30 horas.

Lo llamativo es que el fuego se ha originado a pocos metros de la gasolinera de Robliza de Cojos, en el punto kilométrico 269 de la A-62, sin que, afortunadamente, haya llegado a afectar a las instalaciones de la estación de servicio.

Hasta el lugar se ha desplazado de inmediato una dotación de los Bomberos de la Diputación para sofocar las llamas y asegurar la zona durante el desarrollo de las labores de extinción; asimismo, se están investigando las causas.

En principio, todo apunta a que el suceso no se ha cobrado heridos.

Cabe recordar que hace apenas unos días, concretamente el lunes, se produjo otro incidente de características similares; un camión echó a arder cuando repostaba en la estación de servicio de Valdecarpinteros.

En aquel episodio, la propia estructura de la gasolinera quedó gravemente dañada y el camión, por su parte, totalmente calcinado.