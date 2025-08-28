Varios coches afectados por un incendio junto a la plaza de toros de Salamanca

Un incendio originado sobre las 22:50 horas de este jueves, 28 de agosto, en un terreno de la avenida de la Merced ha afectado a varios vehículos aparcados junto a la plaza de toros de La Glorieta.

La Policía Local de Salamanca ha sido la primera en llegar y en intentar extinguir las llamas golpeándolas con las ramas de un árbol. Los bomberos del Ayuntamiento han aparecido tan solo unos instantes después para unirse a la labor de los agentes y sofocar el fuego por completo.

Se desconocen las causas de las llamas y la cuantía de los daños materiales -la rueda de uno de los coches ha explotado-, pero la rápida actuación de los Servicios de Emergencias han evitado que los perjuicios sean mayores. No hay que lamentar heridos.