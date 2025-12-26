Un coche se empotra contra una farola tras perder el control en la Vía Helmántica

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar a última hora de la noche de este viernes en la Vía Helmántica, donde un turismo se ha salido de la vía y ha terminado estrellándose contra una farola, que ha sido arrancada completamente de su emplazamiento debido al fuerte impacto.

Como consecuencia del siniestro, la zona ha permanecido cortada al tráfico para garantizar la seguridad y permitir las labores de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Salamanca para la retirada de la farola dañada.

Según las primeras informaciones, todo apunta a un posible exceso de velocidad como causa del accidente. En el lugar de los hechos se le están practicando al conductor las pruebas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La persona implicada ha rechazado la asistencia sanitaria, pese a la aparatosidad del accidente.

La Policía Local continúa investigando las circunstancias exactas del siniestro.