Un coche robado, implicado en un accidente ocurrido de madrugada en Salamanca capital

Agentes de la Policía Local de Salamanca han intervenido hasta en dos ocasiones a lo largo de la madrugada de este miércoles.

La actuación más relevante, ocurrida poco antes de las 7:00 horas, ha tenido lugar en la calle Tórtola.

Tal y como como informan fuentes municipales, los agentes se habrían personado en la mencionada ubicación con motivo de una colisión entre dos vehículos de los cuales, uno de ellos estaba aparcado.

Sin embargo, al efectuar las correspondientes diligencias, los funcionarios habrían comprobado que uno de los coches implicados había sido, presuntamente, robado.

Así pues, se han abierto las correspondientes investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, horas antes, a las 1:10 horas, los agentes han interceptado a un conductor que conducía bajo los efectos del alcohol en María Auxiliadora.