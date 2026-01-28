Un coche robado en Salamanca choca contra tres vehículos estacionados en Carbajosa

Un coche robado en Salamanca choca contra dos vehículos estacionados en Carbajosa

Un vehículo robado en un garaje de Azafranal a primera hora de este miércoles se ha llevado por delante a tres coches que se encontraban estacionados en la avenida de Carbajosa en el polígono El Montalvo.

El Servicio de Emergencias 112 dio aviso a la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada sobre el siniestro alrededor de las 9:15 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes municipales, que comprobaron cómo el turismo causante del accidente había impactado contra otros dos vehículos estacionados. El vehículo permanecía en la zona, subido sobre la mediana, pero su conductor había abandonado el lugar tras la colisión.

Minutos después, se presentó en el lugar el propietario del coche, quien confirmó que su turismo había sido sustraído sobre las 7:00 horas.

Según ha podido saber este medio, el vehículo implicado también se había visto involucrado en otros incidentes en Salamanca, incluyendo colisiones con mobiliario urbano en la avenida Hilario Goyenechea y en la avenida de San Agustín, antes del impacto en Carbajosa.

La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos.

