Un coche se sale de la vía y vuelca en Endrinal y deja un herido

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibió un aviso por accidente en Salamanca sobre las 21:45 horas del sábado 17 de enero.

En el kilómetro 11 de la carretera SA-212, en Endrinal, un coche habría sufrido una salida de la vía, tras la que habría volcado, tal y como indicaban a Emergencias.

Además, en el interior del vehículo se encontrana una persona herida, de unos 40 años. Se desplazaron al lugar de los hechos tanto agente de la Guardia Civil como una ambulancia con la que auxiliar al herido.