Un coche sufre un grave accidente y su conductor desaparece tras el vuelco en la carretera entre Cristóbal y Valdefuentes de Sangusín

Un espectacular accidente de tráfico ha tenido lugar en la noche de este sábado en la carretera que une las localidades de Cristóbal y Valdefuentes de Sangusín, donde un vehículo ha sufrido un violento vuelco y ha quedado completamente destrozado en la vía.

Los hechos han ocurrido pasadas las 23:30 horas de este sábado, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso alertando del siniestro. Hasta el lugar se desplazan de inmediato efectivos de emergencia y agentes de la Guardia Civil de Guijuelo.

Según testigos presenciales, cuando llegaron los equipos de emergencia comprobaron que el conductor no se encontraba en el lugar del accidente.

Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, los agentes se encuentran tratando de localizar al conductor del vehículo siniestrado.

Salamanca24horas.com ampliará esta información.