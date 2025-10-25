Un coche sufre un grave accidente y su conductor desaparece tras el vuelco en la carretera entre Cristóbal y Valdefuentes de Sangusín
El vehículo ha quedado completamente destrozado y la Guardia Civil busca al conductor desaparecido tras el accidente
Un espectacular accidente de tráfico ha tenido lugar en la noche de este sábado en la carretera que une las localidades de Cristóbal y Valdefuentes de Sangusín, donde un vehículo ha sufrido un violento vuelco y ha quedado completamente destrozado en la vía.
Los hechos han ocurrido pasadas las 23:30 horas de este sábado, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso alertando del siniestro. Hasta el lugar se desplazan de inmediato efectivos de emergencia y agentes de la Guardia Civil de Guijuelo.
Según testigos presenciales, cuando llegaron los equipos de emergencia comprobaron que el conductor no se encontraba en el lugar del accidente.
Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, los agentes se encuentran tratando de localizar al conductor del vehículo siniestrado.
Salamanca24horas.com ampliará esta información.
