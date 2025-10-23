Varios coches aparecen con las ventanillas rotas en la calle Peña de Francia

La tranquilidad de la mañana de este jueves en la calle Peña de Francia se vio alterada al encontrarse varios coches con las ventanillas rotas. Vecinos y conductores que pasaban por la zona alertaron sobre los daños visibles en los vehículos estacionados.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se han sustraído objetos del interior de los coches afectados, ya que algunos propietarios aún no han podido revisar el estado de sus vehículos.

La policía se encuentra investigando lo sucedido.