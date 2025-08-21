Varios coches implicados en un choque en la rotonda del Carrefour

Colisión entre varios vehículos en la rotonda del Carrefour

Minutos antes de las 9:30 horas de este jueves, varios turismos se vieron implicados en una colisión múltiple en la Avenida Agustinos Recoletos, concretamente en la rotonda del Carrefour, una de las intersecciones más transitadas de Salamanca.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes de los vehículos implicados resultó herido.

Hasta el lugar del accidente se desplazó la Policía Local, que se encargó de regular el tráfico y garantizar la seguridad en la zona mientras los turismos implicados eran retirados para despejar la vía y evitar mayores congestiones.

Accidente por alcance en la Glorieta de Lecrec

A las 8:00 horas, el 112 recibió una llamada alertando de un accidente por alcance entre dos vehículos en la CL-510, en la Glorieta de Lecrec, en Carbajosa de la Sagrada.

En este accidente, una mujer de 31 años resultó herida, presentando dolor cervical y mareos.

Fue atendida por los servicios sanitarios que acudieron al lugar para prestarle asistencia.