Dos coches involucrados en una colisión en la rotonda de San Juan Bosco

Colisión lateral entre dos vehículos en la rotonda de San Juan Bosco

Dos coches han protagonizado, en la tarde de este miércoles, un accidente de tráfico en la glorieta de San Juan Bosco, más conocida popularmente como la rotonda del Pirulí.

Tal y como han referido fuentes oficiales, se trataría de una colisión lateral por causas que se están investigando.

Colisión lateral entre dos vehículos en la rotonda de San Juan Bosco | Andrea Mateos

El suceso no se ha cobrado heridos aunque, eso sí, ha requerido la presencia de los agentes de la Policía Local para regular el tráfico en el punto del siniestro y esclarecer lo sucedido.

Producto del impacto, uno de los turismos ha quedado especialmente dañado en la parte frontal.

Colisión lateral entre dos vehículos en la rotonda de San Juan Bosco | Andrea Mateos

Colisión lateral entre dos vehículos en la rotonda de San Juan Bosco | Andrea Mateos