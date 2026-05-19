Una colisión entre dos camiones en la A-62 provoca el corte de un carril a la altura de Parada de Rubiales

La colisión entre dos vehículos pesados en la A-62 obligó durante la madrugada de este martes a cortar el carril derecho en sentido Burgos, a la altura del punto kilométrico 208,400, en el término municipal de Parada de Rubiales, minutos antes de las 3:00 horas.

El accidente se produjo cuando un tractocamión impactó contra otro vehículo pesado que se encontraba detenido en el arcén.

Tal y como ha informado la Guardia Civil como consecuencia del siniestro, uno de los conductores de unos 45 años resultó herido leve, mientras que el otro salió ileso.

Uno de los camiones quedó ocupando totalmente la calzada, por lo que fue necesaria la intervención de una grúa de gran tonelaje para retirar el vehículo y restablecer la normalidad del tráfico.