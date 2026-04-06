La colisión de dos coches en la rotonda de La Salle moviliza a la Policía Local

Pese a que el choque no se ha cobrado heridos, uno de los vehículos implicados ha sufrido importantes daños materiales en la parte delantera

Colisión Rotonda de La Salle
Colisión Rotonda de La Salle | S24H

Agentes de la Policía Local de Salamanca se han movilizado en la mañana de este lunes hasta la primera rotonda de La Salle con motivo de un accidente de tráfico.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 12:00 horas ya que no ha sido hasta las 12:01 cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso alertando del mismo.

Colisión rotonda La Salle
Colisión rotonda La Salle | S24H

Tal y como han referido fuentes oficiales, el incidente habría sido protagonizado por dos turismos que habrían colisionado, apuntan las primeras informaciones, de forma lateral.

Pese a que el choque no se ha cobrado heridos, uno de los vehículos implicados ha sufrido importantes daños materiales en la parte delantera.

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