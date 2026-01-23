La colisión de dos coches en Santa Marta se cobra un herido

Apenas unos minutos después de las 11:00 horas de este viernes, el 1-1-2 ha recibido un aviso alertando de un accidente en Santa Marta.

Refieren fuentes oficiales que se trata de una colisión por alcance entre dos coches en la avenida Serna que se ha saldado, indican, con un herido.

La víctima, un varón de 39 años, requería asistencia sanitaria por lo que, hasta el lugar de los hechos, se ha trasladado una ambulancia.

Asimismo, agentes de la Policía Local de Santa Marta se han personado para regular el tráfico y esclarecer las causas del incidente.