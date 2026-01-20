Una colisión lateral en Villares de la Reina se salda con una mujer herida

Un accidente de tráfico ocurrido minutos antes de a las 12:30 horas de este martes en el kilómetro 231 de la N-630, en Villares de la Reina, ha movilizado a los servicios de emergencia.

El accidente, que involucró a un turismo y una furgoneta en colisión lateral, provocó mareos a una mujer de 47 años

La Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y el personal sanitario de Sacyl se desplazaron al lugar, donde una ambulancia atendió a la afectada.