Colisión múltiple entre varios vehículos en el polígono de los Villares

Colisión múltiple en el polígono de Los Villares

Una colisión múltiple con hasta cuatro vehículos implicados ha tenido lugar en el polígono de los Villares, en la carretera de Valladolid, en la mañana de este viernes 16 de enero.

El accidente se ha producido alrededor de las 12:00 horas, sin personas heridas, aunque con daños materiales, sobre todo en dos de los vehículos implicados.

Uno de los coches, tal y como se puede ver en las imágenes tiene un fuerte golpe en la parte delantera de la carrocería.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico.