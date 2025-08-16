Colisión entre un turismo y una bicicleta deja un herido en Calzada de Valdunciel

Ambulancias y ambulancia en el hospital de Salamanca. Archivo.

Este sábado 16 de agosto, a pocos minutos de las 9.00 horas, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por una colisión entre un turismo y una bicicleta en la DSA-510, en Calzada de Valdunciel.

Además, señalan que hay un herido leve: un varón de 24 años que presenta algunas heridas.

Hasta el lugar de los hechos, se ha desplazado tanto Guardia Civil, como Policía Nacional y sanitarios de SACYL.