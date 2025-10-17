Una colisión entre un turismo y un camión genera retención en la entrada polígono de los Villares

Colisión entre un turismo y un camión en el Polígono de los Villares

Una colisión entre un camión y un turismo a la entrada del Polígono de Villares de la Reina ha provocado retenciones de tráfico en la tarde de este viernes, aunque afortunadamente el suceso se ha saldado sin heridos.

El aviso del accidente se ha recibido en la central de Emergencias del 112 a las 18:03 horas.

Aunque los daños materiales en el coche implicado son "evidentes", tal y como se puede apreciar en las imágenes, ninguno de los ocupantes ha precisado atención sanitaria.

El siniestro ha acaecido en un punto de acceso clave al polígono industrial, lo que ha generado una importante retención de vehículos en la zona mientras se efectuabn los trámites pertinentes.

Agentes de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar del choque para regular el tráfico y realizar las diligencias oportunas.

Poco tiempo después, un joven de 17 años ha resultado herido leve en la tarde de este viernes tras sufrir una caída con el ciclomotor que conducía en una de las entradas clave al centro de Salamanca.

El suceso ha tenido lugar a las 19:01 horas en la Glorieta de la Virgen de Loreto, la rotonda de la Vía Helmántica que da acceso al Puente Enrique Estevan.

El varón, que se encontraba consciente, se quejaba de un fuerte golpe en una rodilla a causa de la caída. Tras recibir el aviso, el Centro de Emergencias Castilla y León 112 movilizó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaron una ambulancia para atender al herido en el lugar.

La intervención de los servicios de emergencia se centró en la atención del joven y en la regulación del tráfico en una de las zonas con mayor afluencia de vehículos de la capital.