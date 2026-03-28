La colisión de un turismo y una furgoneta en Fuentes de Oñoro se cobra una mujer herida

A las 12:35 horas de la mañana de este sábado, el 1-1-2 de Castilla y León ha sido alertado de un accidente de tráfico a la altura del municipio salmantino de Fuentes de Oñoro.

El suceso, una colisión entre un turismo y una furgoneta, ha tenido lugar en el punto kilométrico de la N-620, sentido Portugal.

Producto del impacto, el alertante solicitaba asistencia sanitaria para una mujer, de 75 años, que prodría estar herida.

Así pues, hasta el lugar del siniestro se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, con el fin de esclarecer las causas del accidente, y personal sanitario de Sacyl para atender a la mujer.