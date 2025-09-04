La colisión entre dos turismos en la A-66, en Buenavista, deja un herido leve

Dos turismos han colisionado en la mañana de este jueves en la Autovía de la Plata (A-66), a la altura del punto kilométrico 363, en el término municipal de Buenavista.

El siniestro, tal y como han apuntado fuentes oficiales, ha tenido lugar a las 11:52 horas, momento en el que los vehículos han impactado.

En un primer momento, se informó de que el accidente no había causado heridos sin embargo, minutos más tarde, fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios para atender a un hombre de 60 años, que resultó herido leve.

Posteriormente, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Salamanca.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar del accidente para regular la circulación en la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.