Una colisión entre dos turismos en la Avenida de la Aldehuela deja un hombre mareado

Un accidente de tráfico entre dos turismos, a las 18:57 horas de la tarde de este lunes, ha tenido lugar en la Avenida de la Aldehuela, en el cruce con la Avenida de las Artes, en Salamanca capital.

A consecuencia del choque, un hombre de 49 años ha requerido atención sanitarias al presentar mareos.

Asimismo, en el lugar del incidente se han personado efectivos de la Policía Local para esclarecer las causas del suceso y regular el tráfico de la zona.

Por el momento, no ha trascendido si ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.