Una colisión entre dos turismos obliga a la Guardia Civil a dirigir el tráfico en Calvarrasa de Arriba

La carretera de Calvarrasa de Arriba, a la altura del sémafo junto al banco, ha sido este sábado, 7 de marzo, el escenario de un accidente de tráfico.

En él, se ha producido una colisión entre dos turismos, en la que ambos han sufrido daños materiales: el que ha recibido el impacto trasero se le ha descolgado la matrícula, mientras el que se ha llevado el golpe por delante tiene parte de la carrocería dañada.

Una colisión entre dos turismos obliga a la Guardia Civil a dirigir el tráfico en Calvarrasa de Arriba | S24H

Una colisión entre dos turismos obliga a la Guardia Civil a dirigir el tráfico en Calvarrasa de Arriba | S24H

Se desconoce si ha habido heridos, puesto que, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, sí que una ambulancia ha llegado a desplazarse al lugar de los hechos. También hasta allí han ido agentes de la Guardia Civil de Tráfico, para controlar la situación y cortar el carril, y una grúa con la que poder proceder en la retirada de los vehículos.