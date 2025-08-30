La colisión de dos vehículos en San Esteban de la Sierra deja un herido

A las 23:31 horas de la noche de este pasado viernes se registró un accidente de tráfico en el kilómetro 35 de la carretera SA-205, en sentido San Esteban de la Sierra.

Según el aviso recibido por el servicio de emergencias, en el siniestro se vieron implicados dos vehículos, uno de los cuales quedó volcado en medio de la calzada, lo que obligó a extremar la precaución en la circulación por la zona.

A consecuencia del choque, una persona resultó herida y fue necesaria la movilización de asistencia sanitaria al lugar de los hechos.

Sin embargo, por el momento no ha trascendido ni la edad de la víctima ni el alcance de las lesiones sufridas.