La colisión de dos vehículos en San Esteban de la Sierra deja un herido

Con motivo del choque, uno de los vehículos quedó volcado en la calzada

s24h
30 ago 2025 - 09:40
Ambulancia en una carretera de noche. Foto de archivo
Ambulancia en una carretera de noche. Foto de archivo

A las 23:31 horas de la noche de este pasado viernes se registró un accidente de tráfico en el kilómetro 35 de la carretera SA-205, en sentido San Esteban de la Sierra.

Según el aviso recibido por el servicio de emergencias, en el siniestro se vieron implicados dos vehículos, uno de los cuales quedó volcado en medio de la calzada, lo que obligó a extremar la precaución en la circulación por la zona.

A consecuencia del choque, una persona resultó herida y fue necesaria la movilización de asistencia sanitaria al lugar de los hechos.

Sin embargo, por el momento no ha trascendido ni la edad de la víctima ni el alcance de las lesiones sufridas.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats