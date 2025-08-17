La comarca de Béjar, pendiente del incendio de Jarilla por la posible entrada a la provincia de Salamanca

El temor a vivir otro incendio en la provincia de Salamanca está más latente que nunca, y más cuando se sitúa a poco más de cinco kilómetros ante un día donde los vientos alcanzarán rachas muy fuertes, y donde el miedo a que se propague con rapidez sobrevuela las cabezas de los habitantes de la comarca de Béjar.

Durante la mañana de este domingo, 17 de agosto, el servicio de extinción de incendios trabajaba en sofocar las llamas del incendio de Jarilla, que ha arrasado miles de hectáreas y que se sitúa cada vez más cerca de la provincia salmantina. Localidades como Hervás o Gargantilla han sido desalojadas ante el temor de la llegada de las llamas.

Desde primera hora de la mañana los vecinos de Béjar, Puerto de Béjar, El Cerro o Peñacaballera han comprobado como el cielo se teñía de ceniza ante una situación crítica que podría azotar el sur charro. De momento, las autoridades de cada una de las localidades se encuentran pendiente del avance de la situación ante otro posible foco en la región salmantina.