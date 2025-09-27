Dos conatos de incendio en Salamanca durante la madrugada del viernes al sábado

La madrugada del viernes al sábado ha sido movida para los agentes de la Policía Local de Salamanca.

Alrededor de las 00:45 horas, ha habido momentos de alerta en la carretera de Vistahermosa. En concreto, por dos conatos de incendio en la carretera de Matilla de los Caños y la carretera que va al poblado de Vistahermosa. Pero, finalmente, todo ha quedado en un susto.

Asimismo, el parte de sucesos también incluye, sobre las 2:25 horas y a la altura del número 60 del paseo de Canalejas, una denuncia administrativa por conducción con tasa superior a la reglamentariamente establecida. Fue detectada durante un control preventivo de alcoholemia.