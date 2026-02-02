Condenado a un año de prisión por agredir a dos hombres tras una discusión de tráfico en Salamanca

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial tras haber reconocido que el pasado 15 de enero de 2025, tras una discusión de tráfico, agredió a otro conductor y a su acompañante causándoles lesiones varias.

La sentencia refiere que los hechos se remontan a las 17:00 horas del citado día cuando el acusado, sin antecedentes penales, conducía su coche por Salamanca.

Durante su trayecto, al llegar a plaza España, tuvo un incidente de tráfico con otro hombre lo que motivó que, posteriomente, el condenado siguiera a las víctimas hasta el paseo de Canalejas y, cuando se detuvo ante un semáforo, el acusado se bajó de su coche y le propinó a una de ellas, Dioniso, un fuerte golpe en la cara.

Producto de la agresión, Dioniso sufrió "una contusión en zona cigomática derecha, herida en el labio inferior, movilidad de un diente y fractura apical de otra pieza dental".

Para su completa curación invirtió 10 días y precisó un tratamiento odontológico persistente y la pérdida de las piezas dentales 22 y 11. Además, el acusado también agredió al hombre que viajaba junto a Dioniso en el coche.

Seguidamente, y no satisfecho con lo realizado hasta ese momento, el enjuiciado comenzó a dar patadas en el coche en el que viajaban ambas víctimas.

Así pues, las partes implicadas en el proceso han llegado a un acuerdo de conformidad por lo que el acusado ha aceptado un año de prisión por un delito de lesiones y dos multas durante un mes con una cuota diaria de seis euros.

Asimismo, deberá indemnizar a Dioniso con 2450 euros y a su acompañante con 209 euros.