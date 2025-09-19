Condenado a más de un año de prisión tras ser pillado in fraganti en un pase de droga en Ciudad Rodrigo

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre, de iniciales J.I, a la pena de un año y 6 meses de prisión al haberle encontrado culpable de incurrir un delito de tráfico de drogas con grave daño a la salud.

Asimismo, se acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta durante el plazo de 2 años, con la obligación, eso sí, de no delinquir durante ese tiempo.

Interceptado in fraganti por los agentes

Los hechos ya juzgados, tal y como se apunta en la sentencia, se remontan al 3 de agosto de 2023, alrededor de las 00:15 horas.

EJ.I conducía un vehículo Ford Focus que se detuvo a la altura de una vivienda ubicada en Ciudad Rodrigo, donde le esperaba otro varón al que le vendió, a cambio de 50 euros señala el escrito, un envoltorio que contenía un total de 1,09 gramos de cocaína con una pureza del 92,72%.

Agentes de la Guardia Civil presenciaron la escena y procedieron a interceptar al comprador, decomisándole la droga.