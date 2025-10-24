Condenado a cinco años de prisión por apuñalar a un hombre en un bar de Guijuelo

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre, de nacionalidad española, a cinco años de prisión como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, por apuñalar a otro cliente en un bar de Guijuelo el 4 de marzo de 2024.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, cuando el acusado acudió a un establecimiento hostelero de la localidad y pidió dinero a otro hombre.

Ante la negativa de este, el procesado, “con ánimo de atentar contra su vida” refiere el escrito, sacó una navaja y le asestó una puñalada en el abdomen, mientras la víctima intentaba defenderse con la mano, en la que también sufrió varios cortes.

Durante el forcejeo, víctima y agresor cayeron al suelo, por lo que el propietario del bar intervino para separarlos, momento en que el ya condenado huyó del lugar llevándose consigo el arma blanca.

La víctima, de 39 años, resultó gravemente herida con una herida penetrante en el abdomen y hemoperitoneo, lesiones que habrían podido causarle la muerte de no haber recibido atención médica urgente. Fue sometida a una intervención quirúrgica y tardó en recuperarse 35 días, ocho de ellos de perjuicio grave y veintisiete de perjuicio moderado, quedándole secuelas estéticas valoradas en 15 puntos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Béjar decretó la prisión provisional y sin fianza del acusado el 6 de marzo de 2024, medida que fue ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de Salamanca.

Por conformidad de las partes, el tribunal ha condenado al procesado a cinco años de prisión y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, se le impone la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella durante diez años, así como ocho años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 27.695 euros, de los cuales 3.080 euros corresponden a los días de curación y 24.615 euros a las secuelas, además de los intereses legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.