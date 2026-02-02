Condenado por enviar una carta con cocaína y cannabis a una presa de Topas
Tal y como ha quedado probado, el acusado tenía alterada en el momento de la acción su capacidad volitiva "por el consumo de drogas tóxicas"
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre a un año y seis meses de prisión por incurrir un delito de tráfico de drogas; todo ello, bajo la conformidad expresa del propio acusado.
Los hechos se remontan, sin que se tenga constancia de la fecha exacta refiere la sentencia, a algún momento entre enero y febrero de 2021 cuando el condenado, mayor de edad y con atecedentes penales, introdujo en una carta 1,4 gr de resina de cannabis y 0,25 gr de cocaína.
La carta, refleja el escrito, tenía como destinataria a una interna de Topas.
Sin embargo, los funcionarios del penal salmantino lograron interceptar la carta antes de que llegara a manos de la presa.
En total, el precio de las sustancias incautadas habrían alcanzado, recoge la sentencia, 35,91 euros en el mercado ílicito.
