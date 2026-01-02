Condenado a casi tres años de prisión por intentar incendiar un prostíbulo de Calzada de Valdunciel

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre, de nacionalidad española, sin antecedentes penales y cuyas siglas corresponden a J.A.C.F, a dos años y nueve meses de prisión por un delito de incendio con riesgo para las personas en grado de tentativa.

Asimismo, se ha condenado a otros dos hombres, S.C.T.S y M. I. D, a 3 años de prisión por un delito de lesiones sin embargo, se les sustituye la condena por la expulsión de España y la prohibición de regresar por plazo de 6 años. Además, ambos deberán indemnizar de forma conjunta a J.A.C.F, con 6.000 euros (2.000 por las secuelas y 5.300 por prejuicios estéticos).

Los hechos

Los hechos juzgados se remontan al pasado de 25 de diciembre de 2023, sobre las 20:55 horas.

J.A.C.F se encontraba en el interior de un club de alterne situado en la carretera de Zamora, en Calzada de Valdunciel ; tal y como recoge el escrito este, "con ánimo de menoscabar la integridad de una de las trabajadoras del local, le abofeteó cuando se encontraba de espaldas al agresor".

El ataque fue presenciado por dos hombres -también sin antecdentes penales- que procedieron a echarlo del lugar y lo introdujeron dentro de un coche.

Ahora bien, mientras el acusado abandonaba el lugar, profirió varias amenazas refiriendo que volvería y quemaría el local.

Ese mismo día, alrededor de una hora después, J.A.C.F se personó de nuevo en el lugar con una garrafa de gasolina. Así pues, y con ánimo de prender fuego al establecimiento, roció parte del suelo de la cocina mientras, y siempre según se recoge en el fallo, decía "putas, os voy a matar".

La situación derivó en un violento enfrentamiento cuando S.C.T.S y M. I. D actuaron ante el riesgo que, presuntamente, suponía la conducta de J.A.C.F para las personas que se encontraban en el local. En el transcurso del altercado, fue golpeado con una pala y un bloque de cemento, quedando inmovilizado y sufriendo múltiples impactos, principalmente en la cabeza.

Las trabajadoras del establecimiento intervinieron para frenar la agresión y avisaron a la Guardia Civil, que se desplazó de inmediato al lugar y solicitó asistencia sanitaria al 112 al encontrar a la víctima en el exterior del local con heridas sangrantes.

Como consecuencia de los hechos, J.A.C.F , de 41 años, sufrió lesiones de consideración, entre ellas una herida de gran tamaño en la cabeza, daños oculares y diversas contusiones, que requirieron tratamiento médico y quirúrgico y le dejaron secuelas y cicatrices.

La resolución judicial señala además que J.A.C.F se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos, con sus capacidades afectadas por el consumo de bebidas alcohólicas, y que S.C.T.S y M. I. D carecen de documentación que justifique su permanencia en España.

La sentencia puede ser recurrida.