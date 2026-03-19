Condenados a más de 22 años de prisión los autores de la retención ilegal de una mujer durante 5 meses en Chamberí

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia, condenando a 22 años de prisión, en total, a los tres autores de haber retenido a una mujer durante cinco meses en un domicilio del barrio salmantino de Chamberí.

Así pues, el tribunal ha considerado probado que la víctima presentaba una discapacidad psíquica del 79%, dependencia de grado II y diversas patologías físicas y psiquiátricas, lo que la situaba en una situación de especial vulnerabilidad.

Según los hechos probados, ya en 2023 la víctima había sido evaluada por la Clínica Médico-Forense de Salamanca, concluyéndose que necesitaba apoyo en la toma de decisiones complejas y que era especialmente vulnerable a engaños. Aprovechándose de esta situación, los principales acusados, M.G.G y S.C.A y pareja sentimental, se ganaron su confianza y la convencieron para trasladarse a vivir con ellos en junio de 2024. Posteriormente, la llevaron a una vivienda ocupada ilegalmente en Salamanca.

Una vez allí, la mantuvieron encerrada contra su voluntad en condiciones extremas, sin agua corriente, luz, calefacción ni instalaciones sanitarias. La víctima dormía en un colchón en mal estado y se veía obligada a hacer sus necesidades en un cubo, mientras recibía una alimentación insuficiente. Como consecuencia, sufrió un notable deterioro físico, incluida una importante pérdida de peso.

La situación se prolongó hasta el 18 de diciembre de 2024, cuando un vecino alertó a la Policía tras recibir una petición de ayuda de la propia víctima, que manifestaba estar retenida y pasar hambre. Los agentes, con apoyo de los bomberos, tuvieron que forzar la entrada a la vivienda y a la habitación donde se encontraba encerrada para poder rescatarla.

Durante el tiempo que permaneció retenida, los acusados utilizaron su tarjeta bancaria tras averiguar el número PIN, realizando retiradas de efectivo y pagos por un total de 2.171,52 euros. Un tercer implicado, el conocido como 'Machaca', participó de forma secundaria en los hechos, encargándose de tareas puntuales como llevar comida o limpiar, sin beneficiarse económicamente.

Por estos hechos, M.G.G y S.C.A, han sido condenados, cada uno de ellos, a siete años y seis meses de prisión por detención ilegal, un año y tres meses por delito contra la integridad moral y dos años y nueve meses por estafa continuada. Por su parte, R.M.R, alias 'Machaca', ha sido condenado a dos años y cuatro meses por detención ilegal y dos meses por delito contra la integridad moral.

Además, los condenados deberán indemnizar a la víctima con 6.000 euros por daños morales, así como devolver los 2.171,52 euros sustraídos.