Condenan a 16 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a sus hijas menores durante varios años en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre, mayor de edad y sin antecedentes penales, a 16 años de prisión por dos delitos de abuso sexual a sus hijas, menores de edad.

Los hechos considerados probados se remontan a un periodo comprendido entre 2016 y los primeros meses de 2024, cuando "con conocimiento y voluntad de atentar contra la voluntad sexual de sus hijas menores", indica la sentencia, el condenado realizó de forma sistemática actos de carácter sexual con ambas en el domicilio familiar.

Sin embargo, no se limitó únicamente a ese escenario, sino que también se produjeron hechos de esta índole en la vía pública, así como en bares y restaurantes aprovechando, recoge el escrito, su situación de superioridad frente a las dos niñas.

Los hechos, que llegaron incluso a la penetración, se produjeron, en ocasiones, hasta varias veces por semana a lo largo de ocho años.

Cabe destacar que el acusado se encuentra en prisión desde el pasado 28 de abril de 2024, cuando el Juzgado de instrucción Número 2 de Béjar decretó su ingreso sin fianza.

Así pues, el tribunal le considera responsable de dos delitos de abuso sexual continuados a menores de 16 años, uno de ellos con acceso carnal y el otro sin; desgranado la condena, se le imponen once años por el primero y cinco por el segundo.

Asimismo, el acusado deberá indemnizar a las menores con 35.000 euros para la mayor y con 10.000 euros a la menor. Además, deberá pagar las costas del proceso.