Condenan a dos años de prisión a un hombre al que la Guardia Civil pilló in fraganti trapicheando con cocaína en Fuentes de Oñoro

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a un hombre, tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes implicadas, como autor de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos juzgados se remontan al 3 de junio de 2025 cuando, en los alrededores de la Plaza Vilar Formoso de Fuentes de Oñoro, J.M.A.G se citó con otro hombre para venderle droga.

El trapicheo fue presenciado por agentes de la Guardia Civil presenciando, además, el momento en el que el comprador le hacía entrega a J.M.A.G de un billete de 20 euros a cambio de dos bolsitas en las que se guardaba la droga.

Así pues, los agentes procedieron a su decomiso y posterior análisis, arrojando como resultado 0,5 gr de cocaína con pureza del 70, 17% y un precio en el mercado ilícito de 113,15 euros y otros 0,4gr con una riqueza del 70, 82%. Su precio en el mercado habría alcanzado los 90,37 euros.