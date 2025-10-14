Condenan a un varón de Guijuelo por maltratar a su mujer y a sus dos hijas menores

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dieciocho meses y dos días de prisión a un hombre por maltratar a su mujer y a sus dos hijas menores de edad en el domicilio familiar situado en Guijuelo.

La sentencia, dictada el 30 de septiembre de 2025, considera probado y reconocido por el propio acusado, que agredió físicamente a su esposa y a su hija de ocho años, además de amenazar de muerte a su hija mayor, de 15 años.

Según el fallo, los hechos ocurrieron entre el 7 y el 9 de junio de 2024, cuando el condenado insultó y golpeó a su pareja —a la que tiró sobre la cama y pateó en las piernas— y, días después, propinó un puñetazo en la cabeza a una de las niñas por negarse a obedecerle. Ese mismo día, amenazó a su otra hija con matarla.

Las agresiones provocaron lesiones leves y secuelas psicológicas tanto en la madre como en las menores, reconocidas por informes médicos y psicológicos.

El tribunal impone al acusado dos penas de nueve meses y un día de prisión, una por maltrato en el ámbito de la violencia de género y otra por maltrato familiar, además de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de amenazas. También se le prohíbe acercarse o comunicarse con las víctimas durante cinco años, y se le retira la patria potestad temporalmente.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su exesposa y a sus hijas con un total de más de 6.000 euros por lesiones y secuelas.

El acusado, que reconoció los hechos y aceptó la pena en la audiencia preliminar, podrá beneficiarse de la suspensión de la condena de prisión durante dos años, siempre que cumpla las condiciones impuestas por el tribunal, como no acercarse a las víctimas ni reincidir en delitos de violencia.