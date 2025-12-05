La conducción negligente bajo los efectos de las drogas y el alcohol protagoniza la madrugada de este viernes en Salamanca

Los bomberos y la Policía Local de Salamanca se movilizan por el humo de un coche junto a la Plaza de España. Foto de archivo

La Policía Local de Salamanca ha intervenido en varios puntos de la provincia durante la madrugada de este viernes a causa de negligencias cometidas por conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La primera incidencia ha sido atendida a las 01:40 horas en la calle Alfonso de Castro, donde un conductor fue interceptado por circular sin el alumbrado de cruce, cometiendo una negligencia. Además, arrojó un resultado positivo en el control de alcoholemia.

A las 3:20 horas en la avenida de Villamayor, otro conductor dio igualmente positivo en la prueba destinada a la detección de drogas en el organismo por consumir cocaína. Los agentes procedieron a la formulación de una denuncia administrativa en materia de tráfico por tal motivo y a la inmovilización y posterior depósito del vehículo empleado en los hechos.

Casi tres horas después, a las 6:17 horas, una persona condujo de forma negligente por la Gran Vía y la plaza España y arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia efectuada por la Policía Local de Salamanca.