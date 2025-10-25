Conducir bajo los efectos del alcohol provoca daños materiales en el Campillo durante la madrugada

Tal y como recoge el parte de sucesos de la Policía Local de Salamanca, la capital charra ha sido el escenario de un incidente vial durante la madrugada del viernes al sábado.

El suceso ha tenido lugar a las 2:34 horas en la plaza del Campillo, cuando el conductor de un turismo se ha dado un golpe al salir del aparcamiento. Los agentes que se han personado en el lugar le han realizado la prueba de alcoholemia y, al arrojar un resultado positivo, han presentado un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Afortundamente, en este accidente solo ha habido daños materiales.