El conductor de un autobús pierde el control y choca contra un edificio en la avenida de Portugal causando al menos siete heridos

Un autobús urbano de la línea 7 ha chocado contra una farola y un bloque de viviendas de la avenida de Portugal después de que su conductor sufriera una indisposición, según ha informado un protavoz de la Sala de Operaciones 112 de Castilla y León.

El hombre, de 55 años, se encontraba consciente a la llegada de los Servicios de Emergencia y presentaba una brecha en la cabeza. Al menos otras seis personas que viajaban en el autobús han resultado heridas, ninguna de gravedad. Seis de ellas han sido trasladadas en ambulancias de soporte vital básico al hospital de Salamanca y la restante en UVI móvil.

La Policía Local de Salamanca ha ayudado a los pasajeros a abandonar el autobús y ha cortado un carril de la avenida de Portugal al tráfico, la comprendida en la la avenida de Italia y el Barrio Vidal, mientras varios operarios han limpiado los fragmentos que han quedado dispersos en la acera y en la calzada.

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han acudido minutos después para comprobar el estado de la fachada contra la que ha chocado el autobús, reubicado en una parada a la espera de que lo retire una grúa.

La presencia de los Servicios de Emergencias y del propio vehículo ha llamado la atención de numerosos transeúntes, que se han detenido para interesarse por lo que había ocurrido y observar la labor de los medios desplegados.

En el momento del accidente, las 13:24 horas de este lunes, ningún peatón tansitaba por la acera que ha invadido el autobús ni había vehículos circulando en ese punto de la avenida de Portugal, lo que ha reducido significativamente el número de heridos y las consecuencias del suceso.