El conductor de un camión resulta herido tras volcar en la A66

Un varón de 33 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido de madrugada en la A66 a la altura de Buenavista. La sala del 112 recibió el aviso a casi las dos de la madrugada alertando del vuelco de un camión en el kilómetro 363, sentido Salamanca.

Los solicitantes de asistencia indicaban que el conductor estaba herido y consciente, aunque no podía salir del vehículo. El centro de emergencias envió a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias. El conductor finalmente pudo abandonar la cabina del camión por sus propios medios, aunque tuvo que ser atendido y trasladado al hospital Universitario de Salamanca.