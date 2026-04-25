Un conductor da positivo en alcoholemia tras perder el control de su coche y derribar varias señales en la SA-300

Un conductor ha provocado un accidente en la tarde de este sábado en la carretera que va hacia Villamayor, SA-300, tras perder el control de su vehículo y dar positivo en la prueba de alcoholemia.

El suceso se ha producido en torno a las 20:50 horas, cuando el turismo, un modelo Seat, circulaba por la vía y, al llegar a la rotonda de la citada vía, el conductor ha perdido el control del coche. Como consecuencia, el vehículo se ha salido de su trayectoria, ha arrollado varias señales de tráfico y ha terminado invadiendo el carril contrario.

Pese a la aparatosidad del choque, no se han lamentado heridos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que han realizado las pruebas pertinentes al conductor, confirmando el positivo en alcoholemia, así como agentes de la Policía Local de Villamayor.