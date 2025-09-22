El conductor de una furgoneta sufre un accidente en la Gran Vía al intentar esquivar a otro vehículo que se habría saltado un semáforo

El conductor de una furgoneta ha sufrido un accidente en la Gran Vía, en el cruce con la calle de San Justo, al intentar esquivar a otro vehículo que se habría saltado el semáforo, según informan fuentes presenciales.

El suceso se ha producido a las 13:45 horas de este lunes, 22 de septiembre, y se ha saldado sin heridos, por lo que no ha sido necesaria la presencia de personal sanitario.

Furgoneta accidentada en la Gran Vía | S24H

La Policía Local de Salamanca se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido y garantizar la circulación por la Gran Vía, muy transitada a esa hora de la tarde. Para ello, ha desplazado la furgoneta hasta un lugar que no interfiera en el tráfico.