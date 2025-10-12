Un conductor herido en un accidente de tráfico en la calle Pico del Naranco

Un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la calle Pico del Naranco sobre las 14:02 horas, entre un VMP y un turismo, se ha saldado con una persona herida.

Tal y como han informado fuentes oficiales, la víctima se trataría del conductor del VMP, que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios en el lugar del accidente.

Por el momento, no se ha informado de la gravedad de sus lesiones ni si ha requerido ser trasladado al Hospital de Salamanca.

Hasta el punto del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local y de emergencias sanitarias, que regularon el tráfico y realizaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.