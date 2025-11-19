El conductor de un patinete, de 20 años, resulta herido al colisionar con un turismo en la avenida de los Maristas

Avenida de los Maristas con el cruce de la calle Papa Luna: lugar donde se ha producido el accidente

Un joven de 20 años, conductor de patinete eléctrico ha resultado herido en la mañana de este miércoles 19 de noviembre al colisionar con un vehículo en el cruce entre la avenida de Maristas y la calle Papa Luna.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León que recibió el aviso poco antes de las 09:00 horas informa de que el joven tuvo que ser atendido tras el impacto en el lugar donde ocurrió el siniestro. Los servicios sanitarios desplazados se encargaron de trasladar al herido hasta Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Hasta el lugar también se desplazó la Policía Local de Salamanca.