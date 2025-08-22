El conductor de un patinete, trasladado al hospital tras colisionar con un coche en plaza de España

El conductor de un patinete es arrollado por un turismo en la plaza de España

El conductor de un patinete ha resultado herido al colisionar con un turismo en la rotonda de plaza de España, en Salamanca capital.

Los hechos han ocurrido en la tarde de este viernes, poco antes de las 19:30 horas concretamente, a las 19:25.

A consecuencia del suceso el herido ha quedado tendido en el asfalto, lo que ha motivado que varios transeúntes se agolparan a su alrededor para evitar que cualquier otro vehículo pudiera atropellarle en lo que llegaban los servicios de emergencia. Asimismo, uno de lo carriles ha sido cortado al tráfico momentáneamente de forma preventiva.

Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Policía Local de Salamanca, así como una ambulancia para atender al herido in situ, el cual se quejaba de dolor en la cadera y en una pierna.

Finalmente, y tal y como ha podido saber este medio, ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.