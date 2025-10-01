Un conductor queda atrapado y herido en su coche al volcar en Sorihuela

Un conductor ha quedado herido y atrapado en el interior de su vehículo tras volcar en el kilómetro 4 de la SA-102, a la altura de Sorihuela, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los bomberos de la Diputación de Salamanca se han trasladado al lugar para excarcelar al conductor, mientras que el Sacyl ha enviado una ambulancia con personal médico para atenderlo. Se desconoce si ha sido desplazado al Complejo Asistencial Universitario de la ciudad.

El accidente ha tenido lugar a las 13:32 horas de este miércoles, 1 de octubre, y también ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico para esclarecer lo ocurrido y controlar la circulación por la zona.