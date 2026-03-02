Un conductor sufre una indisposición, se sale de la vía y choca contra dos coches a la puerta de un desguace en Castellanos de Moriscos

En la tarde de este lunes, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba de un accidente en Castellanos de Moriscos.

Concretamente, el incidente ha tenido lugar en la carretera N-620, en el kilómetro 231, al sufrir el conductor de un turismo una indisposición, salirse de la vía y colisionar con dos coches estacionados a la puerta de un desguace.

Vehículo afectado en el accidente

Así pues, el alertante solicitaba asistencia sanitaria para un varón de 70 años que, a la llegada de los servicios de emergencia, se encontraba consciente.

En el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, para esclarecer lo ocurrido, y personal de Sacyl, quien ha brindado asistencia sanitaria a la víctima in situ.