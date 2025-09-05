Un conductor sin carnet impacta contra unos contenedores y un vehículo, se da a la fuga y da positivo en alcohol y drogas
La Policía Local de Salamanca lo interceptó en la glorieta Río Miño
El conductor de un vehículo pasará a disposición judicial tras dar muestras de conducción temeraria en Salamanca capital durante la tarde de este viernes, 5 de septiembre, y arrojar un resultado positivo en alcohol y drogas. También carecía de carnet de conducir.
Sobre las 20:30 horas, la Policía Local de Salamanca recibió una llamada que alertaba que un conductor se había dado a la fuga tras impactar contra dos contenedores ubicados en la plaza de Madrid, voldándolos. Los agentes recibieron una segunda llamada que lo situaba en el paseo de la Estación, donde colisionó contra otro vehículo.
El conductor fue interceptado finalmente en la glorieta Río Miño, donde se le identificó como un hombre que tenía el carnet retirado. También se le efectuó un control de alcoholemia, arrojando un resultado positivo en alcohol y drogas.
Ya se han emitido diligencias al juzgado para que el varón sea procesado por vía penal.
